俳優の沢村一樹が、鮮やかな赤の車との２ショットを披露し、反響を呼んでいる。２５日に自身のインスタグラムに、ガレージに置かれた鮮やかな赤の自動車にもたれかかる様子をアップ。「自宅ガレージにて・・と言いたいところですが、､ＣＭのセットにて・笑」と明かした。この投稿には「お似合いです」「隣に座ってお出かけしたい！」「おー！！」「カッコいい」「ほんと！ご自宅かと、、」「自宅にあっても全然おかしくない