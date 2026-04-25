肥薩おれんじ鉄道の観光列車おれんじ食堂の特別運行が25日と26日の2日間行われています。今回の特別運行は運転士不足で運休中の観光列車、おれんじ食堂を活用しようと南国交通観光と肥薩おれんじ鉄道がコラボして実施されました。25日は出水商業高校の生徒がガイドを務め地元、出水の魅力を伝えるツアーも実施されました。受付も高校生が自ら行います。（出水商業高校ガイド）「皆様本日はご乗車頂きありがとうござい