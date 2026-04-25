中国のSNS・微博（ウェイボー）で1200万超のフォロワーを持つ著名ブロガー・奥卡姆剃刀氏の投稿が話題になっている。同氏は22日、中国東北部で家族と暮らす英国人男性を紹介した。男性は夜に娘と共に現地のスケボーパークを訪れ、「中国は世界で唯一安全な国」「唯一心配なのは娘がスケボーでけがをすることくらい」と中国の治安の良さを称賛している。これについて同氏は、「30年余り前の中国は全く安全ではなかった。私が