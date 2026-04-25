日本音楽事業者協会（音事協）が昨年スタートさせた「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」を今年も開催することが決定。第一弾として「ＪＡＭＥ渋笑（ジェイムシブワラ）」の概要が発表された。昨年からスタートして大好評だった「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」。今年の第一弾として音事協加盟プロダクションの垣根を越えた豪華お笑いタレントが集結するスペシャルライブ「ＪＡＭＥ渋笑」が開催される。「ＪＡＭＥ渋笑」は、渋谷のランドマークで