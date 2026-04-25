桜花賞で１７着だったフェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は春競馬への出走を見送ることになった。桜花賞のレース後、疲れが抜け切らないため。馬主の社台グループオーナーズが４月２５日、発表した。同馬は半兄に昨年の皐月賞、有馬記念を勝ったミュージアムマイルを持つ。昨秋のファンタジーＳを勝った後、左第１指骨剥離（はくり）骨折が判明。休養明けとなった桜花賞は１７着と大敗し