ラッパー・ちゃんみな（27）のスタッフインスタグラムが25日までに更新され、ちゃんみながテレビ朝日「徹子の部屋」に出演することを伝え、スタジオでのショットを披露した。出演情報として4月30日の同番組に初出演することを伝えると、ちゃんみなが淡いピンクの着物姿でスタジオのソファに腰かけるショットをアップ。「放送をお楽しみに」とアピールした。イメージ激変の着物ショットに、フォロワーからは「可愛すぎる〜