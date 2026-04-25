世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２４日、都内で２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（試合開始・午後２時半）へ向けた記者会見「プレスカンファレンス＆オープンワークアウト」を行った。会見にはメインイベントで対戦するロッタン・ジットムアンノン（タイ）と元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊が登壇した。両者は昨年３月２３日にさいたまスーパーアリーナで対戦しロッ