台湾メディアの自由時報は23日、「中国のレアアース攻撃に対抗、日本に切り札はあるか？」との記事を掲載した。記事は、「2025年11月に高市早苗伊首相が台湾有事に関する発言を行ったことを受け、中国が強く反発。日本への渡航自粛を呼び掛けたり、水産物の輸入を事実上禁止したりしたほか、中国は日本向けのレアアースおよびレアアース磁石の輸出制限に踏み切った」と説明。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルの報道として「こ