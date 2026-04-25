初代タイガーマスクの佐山聡が率いる「ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）」２８日の後楽園ホール大会で、新たにＳａｒｅｅｅ、ジャガー横田らが参加するトークショーが実施されることになった。同大会では「初代タイガーマスク４５周年記念特別イベント」が開催される。初代虎、藤波辰爾、藤原喜明、前田日明によるスペシャルトークショーに加え、「初虎を語れ！」メモリアルトークショーを２部構成で実施。１部では愛弟