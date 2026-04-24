２４日までに更新されたテレビ朝日の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」内の企画「納言幸のやさぐれ酒場」で、お笑い芸人の紺野ぶるまが、先輩のお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんの貯金額を“暴露”した。お笑いコンビ「納言」の薄幸とのトークで、紺野は「クロちゃんと仲良くて」と、クロちゃんとの親交について語り、出産後に子どもの事を話さずにいたことについて、意見されたと明かした。