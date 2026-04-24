男性8人組ダンスボーカルグループ・MAZZELのRANさん（23）が23日、映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアに登場。作品への期待やファッションのポイントを語りました。映画は、一流ファッション誌のカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘するアシスタント・アンディの成長を描く『プラダを着た悪魔』の続編です。本作についてRANさんは「20年ぶりということで、作品の中でのキャラクターたちがどんな時を過ごして、そしてア