俳優の藤原紀香さん（54）が2026年4月20日、自身のインスタグラムを更新。黒いミニワンピースの衣装ショットを披露した。「JJ50周年という記念すべきステージ」藤原さんは、「JJ50周年という記念すべきステージ」といい、ファッション雑誌「JJ」（光文社）の創刊50周年記念フェスに出演したことを報告し、黒いオフショルのミニドレス姿やステージでの様子を投稿した。「Runway、開会宣言、そしてCollection Part MCも務めさせてい