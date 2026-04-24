「ＤｅＮＡ−巨人」（２４日、横浜スタジアム）巨人は１点リードの八回から大勢が登板。だが、１死三塁から遊ゴロの間に追いつかれた。この回は先頭の京田に二塁打を許し、佐野の二ゴロで１死三塁。宮崎は遊撃前へのゴロとなり、遊撃手・石塚もうまくバウンドを合わせて捕球した。だが、三走京田が好スタートを切っており、本塁には投げられず。遊ゴロの間に同点となり、大勢も天を仰いで悔しがった。この日は田中将が七回