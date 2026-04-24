ネットで知り合った男らと共謀し女性の部屋に侵入、性的暴行を加えた男に拘禁刑17年の判決です。 判決によりますと、相馬崇司被告（33）は、インターネットの掲示板で知り合った山下高志被告（44）ら2人と共謀し去年6月、大阪府内の集合住宅で20代の女性に「殺されたいんか」などと脅迫して部屋に侵入し、包丁で脅して性的暴行を加えるなどしました。 これまでの裁判で相馬被告は起訴内容を認め、検察側は「1人暮ら