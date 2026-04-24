モバイルバッテリー「航空機内で使用禁止」「機内への持ち込みも制限」 相次ぐモバイルバッテリーの発火事故を受けて、日本国内を発着する航空機内では、４月２４日からこれまで可能だったモバイルバッテリーの使用が禁止になりました。 【画像を見る】車内で赤々と大きな炎が…大阪メトロでの発火事故 機内への持ち込みについても「２個まで」に制限され、モバイルバッテリー自体を充電することも