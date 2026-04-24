赤沢亮正経産相政府が5月20〜23日に中国江蘇省蘇州市で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会合に赤沢亮正経済産業相を派遣する方向で調整に入ったことが24日、分かった。台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁後、閣僚の訪中計画が明らかになるのは初めて。経済団体が訪中する計画も相次いで判明しており、関係改善を模索する官民の動きが活発になってきた。複数の関係者が明らかにした。経産相と中国政府要人が