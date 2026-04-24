日銀が２４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円６７～６９銭と前日に比べ０８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８６円６６～７０銭と同１２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８９～９３ドルと同０．００１４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS