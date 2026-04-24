新潟市東区のタクシー会社「さくら交通」が24日、新潟地方裁判所に自己破産を申請したことが分かりました。 帝国バンクなどによりますと、負債総額は2025年3月末時点でおよそ3億7300万円で、その後変動している可能性があります。さくら交通は1972年に設立され、新潟市中央区・東区・北区・江南区を中心に営業。JR新潟駅や亀田駅、新潟空港、佐渡汽船などのタクシー乗り場での待機や電話予約、ジャンボタクシ