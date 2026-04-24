米沢市上杉博物館は4月18日から、開館25周年を記念した2026年特別展「上杉謙信と川中島合戦」を開始した。前期(4月18日〜5月17日)、後期(5月23日〜6月21日)に分けて実施する。「米沢本川中島合戦図屏風」より一騎打ち部分(米沢市上杉博物館蔵)【後期】上杉家家祖・謙信の最大の戦いである「川中島合戦」をテーマに、近年の研究成果や新発見の資料を交えて紹介する。一般的に「5回の戦い」として知られる川中島合戦だが、近年の研究