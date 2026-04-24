東京・千代田区、三省堂書店神田神保町本店で4月11日、「脳活セミナー＆健康マージャン体験会」（主催：株式会社三省堂書店、サントリーウエルネス株式会社）が開催されました。書店にずらりと並ぶ本棚の中に突如、雀卓が設置され「えっ、本屋でマージャン？」と、通りがかった人たちの目を引いていたこのイベント。気になる内容を取材しました。（取材・文：宇都古舞）【写真】自身の著書を手に話すプロ雀士の近藤誠一さん* * * *