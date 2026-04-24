「第51回吉本新喜劇GM月例会見」が24日、大阪市内であり、新しい座員を決める「吉本新喜劇金の卵13個目オーディション」に合格し、入団した5人が紹介された。5人のうち女性が2人。和歌山出身の林ゆい（22）は歌が得意。石川さゆりの「津軽海峡冬景色」を熱唱し、GMの間寛平（76）も「うまいなあ」とその美声に脱帽した。元々、ミュージカルを志して歌の勉強をしてきた。ただ、「小さい頃から辻本茂雄さんが大好き」と明かすと