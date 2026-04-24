ドン・キホーテの食料品を強化した新業態「ロビン・フッド」の1号店が、愛知・あま市でオープンしました。グループのスーパー「ピアゴ」を改装した「ロビン・フッド甚目寺店」。セレモニーではうさぎのキャラクター「ロビたん」の名前も披露されました。ドン・キホーテが強みとする雑貨や日用品に加え、食料品を強化し簡単に調理できる“時短”をうたった食材や総菜など、あわせて約3万点を揃えています。ロビン・フッドは6月まで