川崎フロンターレは４月24日、同18日の横浜F・マリノス戦でサポーターによる違反行為があったとして、当該者への処分内容を発表した。問題が起きたのは、日産スタジアムで行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTグループ第11節、横浜FM戦だ。この試合において、川崎サポーターによる違反行為が確認されたため、クラブは当該者に対して処分を通告。クラブが発表した違反内容は、「他の来場者の観戦を妨げる迷惑行