川崎がサポーターの処分を発表した。

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　川崎フロンターレは４月24日、同18日の横浜F・マリノス戦でサポーターによる違反行為があったとして、当該者への処分内容を発表した。

　問題が起きたのは、日産スタジアムで行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTグループ第11節、横浜FM戦だ。

　この試合において、川崎サポーターによる違反行為が確認されたため、クラブは当該者に対して処分を通告。クラブが発表した違反内容は、「他の来場者の観戦を妨げる迷惑行為」とされている。
 
　これを受けて、当該者には「４月25日（土）以降に開催される川崎フロンターレ主管試合４試合の入場禁止」処分が科された。

　また、この期間中、川崎フロンターレが出場するアウェーゲームへの入場も併せて禁止される。

　川崎は、「引き続き『安全・安心』なスタジアム環境づくりを行なってまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦ルール＆マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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