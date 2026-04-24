「観戦妨害」で処分…横浜FM戦で違反行為の川崎サポーターに４試合入場禁止、アウェーも対象に
川崎フロンターレは４月24日、同18日の横浜F・マリノス戦でサポーターによる違反行為があったとして、当該者への処分内容を発表した。
問題が起きたのは、日産スタジアムで行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTグループ第11節、横浜FM戦だ。
この試合において、川崎サポーターによる違反行為が確認されたため、クラブは当該者に対して処分を通告。クラブが発表した違反内容は、「他の来場者の観戦を妨げる迷惑行為」とされている。
これを受けて、当該者には「４月25日（土）以降に開催される川崎フロンターレ主管試合４試合の入場禁止」処分が科された。
また、この期間中、川崎フロンターレが出場するアウェーゲームへの入場も併せて禁止される。
川崎は、「引き続き『安全・安心』なスタジアム環境づくりを行なってまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦ルール＆マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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問題が起きたのは、日産スタジアムで行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTグループ第11節、横浜FM戦だ。
この試合において、川崎サポーターによる違反行為が確認されたため、クラブは当該者に対して処分を通告。クラブが発表した違反内容は、「他の来場者の観戦を妨げる迷惑行為」とされている。
これを受けて、当該者には「４月25日（土）以降に開催される川崎フロンターレ主管試合４試合の入場禁止」処分が科された。
また、この期間中、川崎フロンターレが出場するアウェーゲームへの入場も併せて禁止される。
川崎は、「引き続き『安全・安心』なスタジアム環境づくりを行なってまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦ルール＆マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけている。
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