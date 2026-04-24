23日夜、千葉県市原市の交差点で事故処理中の警察官2人に車が衝突する事故があり、警察官1人が意識不明の重体です。警察によりますと、23日午後7時ごろ、市原市南国分寺台の交差点で、交通事故の対応にあたっていた男性警察官2人に車が衝突する事故がありました。2人は市原警察署の巡査部長で、病院に搬送されましたが、地域課の警察官が意識不明の重体、交通課の警察官が重傷となっています。現場は見晴らしのいい交差点で、2人は