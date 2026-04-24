岡山大学は、教員の男性がセクシュアルハラスメントにあたる行為をしたとして、きょう（24日）停職4か月の懲戒処分を行ったと発表しました。 岡山大学によりますと、40代の男性教員が大学の構成員に対し、セクシュアルハラスメントにあたる行為をしたことを認め、きのう（23日）停職4か月の処分を決定したということです。 岡山大学はハラスメント行為の詳細は、被害者のプライバシー侵害など二次被害を与えるおそれがある