【WWE】SMACK DOWN（4月17日・日本時間18日／ネバダ・ラスベガス）【映像】気合いの“タンクトップ破り”→直後に悲劇「かわいそう」背後から高速ジャーマンからの"タンクトップ破り"で会場を爆発させた直後、キック一発で場外へ退場。日本人スーパースターがバトルロイヤル戦で「わずか数十秒」のためだけに用意された、最高密度の”出落ち芸”にファンから「一番の盛り上がり」「見せ場が3秒