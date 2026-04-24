やらなくてはいけないことがたくさんあるのに、まったくやる気が出ない。そんな経験がある人は少なくないだろう。『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）の著者・池田貴将氏は、「行動できないのは意志が弱いせいではない」と語る。今回は池田氏に、日常に潜む停滞のパターンとその乗り越え方について伺った。（取材／ダイヤモンド社・林えり、構成・文／照宮遼子）誰にでもやる気が起きない