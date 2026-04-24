浙江省杭州市で２０２５年に開催されたＡＩトレーナーコンテストの合同トレーニング会場。（２０２５年７月２０日撮影、杭州＝新華社配信）【新華社杭州4月24日】中国河南省鄭州市の製薬会社で営業として働く陳姝羽（ちん・しゅう）さん（32）は、「人工知能（AI）トレーナー」としても活動している。陳さんは昨年、余暇を利用してデータアノテーションやデータクレンジングの基礎理論を学び、中国のAI産業集積地である浙