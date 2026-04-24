【ARTPLA マシーネンクリーガー 陸戦ガンス（2機セット）＆エディ・アムゼル】 6月発売予定 価格：7,700円 海洋堂はプラモデル「ARTPLA マシーネンクリーガー 陸戦ガンス（2機セット）＆エディ・アムゼル」を6月に発売する。価格は7,700円。現在予約受付中。 「マシーネンクリーガー」はイラストレーターの