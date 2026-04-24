【ARTPLA マシーネンクリーガー 陸戦ガンス（2機セット）＆エディ・アムゼル】 6月発売予定 価格：7,700円

海洋堂はプラモデル「ARTPLA マシーネンクリーガー 陸戦ガンス（2機セット）＆エディ・アムゼル」を6月に発売する。価格は7,700円。現在予約受付中。

「マシーネンクリーガー」はイラストレーターの横山宏が展開する模型作例で展開するSFストーリー。横山氏の独特のセンスで生み出されたメカが構築する世界観は多くのファンを魅了している。

今回発売される「陸戦ガンス」は無人偵察用二足歩行戦車「クレーテ」の胴体に同じく無人偵察歩行戦車「ノイスポッター」の頭部を持つ無人陸戦用兵器である。武装としてパンツァーシュレックを装備している。商品は未塗装であるが、公開されたページで紹介されているのは横山宏氏自ら手掛けた作例となっている。

2機は異なる迷彩がなされている。1機は横山氏によれば「冬季迷彩にしたくて下地の三色迷彩を塗ったところ、上から白く消すのがもったいなくなってしまいそのまま仕上げた」とのこと。もう1機は冬季迷彩。2機セットならではのテイストの異なる迷彩が施されている。

棒を持ったエディ・アムゼルもファンにはおなじみの少年。兵器を恐れずいたずらをする子供で、棒が彼のトレードマーク。この横山氏の作例は静岡ホビーショーでも展示されるという。

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