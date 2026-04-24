県内ではクマの目撃が相次いでいます。23日は夕方以降もクマダスに多数の目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、23日午後4時15分ごろ、秋田市河辺松渕下袋でクマ1頭が目撃されました。クマの体長は約80センチで、目撃されたのは、建物から150メートルほどの場所です。横手市赤坂下夕森崎では、午後4時半ごろに体長50センチほどのクマが目撃されました。クマは、旭地区