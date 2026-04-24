日々忙しく働きタスクに追われていると「時間が足りない」と叫びたくなる。そんなとき、立ち止まって考えたいのが、あなたの仕事はあなたがしなければならないのか、ということ。ビジネスコーチの吉川ゆりさんは、「属人化された仕事」こそあなたの価値を高めるため、本当に集中すべき仕事を見極めてほしいという。その理由を『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（日経BP）から一部抜粋・再編集して紹介する。本当にあなたが