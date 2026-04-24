『プラダを着た悪魔２』が5月1日に日米同時公開されることを記念して、2006年に公開されたオリジナル映画が日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送される。公開から20年以上経っても続編を望む声が絶えなかった同作は、「VOGUE」の編集長アシスタント経験のあるローレン・ワイズバーガーの原作小説を基に、有名ファッション誌の編集長アシスタントという超ブラックな職に就いた主人公の成長を描く、オシゴト映画の決定版。昨年