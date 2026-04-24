「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神の佐藤輝明内野手（２７）が、４月の残り５試合で、Ｗ球団記録更新を目指す。打点、二塁打を積み重ねてきた虎の４番が、レジェンドたちの背中を追っていく。佐藤輝はここまで、２２試合で２２打点と驚異的なペースで打点を挙げている。４月に限ると２０打点で、月間での打点記録は２００５年に今岡誠が記録した３３打点。その差はまだあるが、今季１試合５打点を