「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）

阪神の佐藤輝明内野手（２７）が、４月の残り５試合で、Ｗ球団記録更新を目指す。打点、二塁打を積み重ねてきた虎の４番が、レジェンドたちの背中を追っていく。

佐藤輝はここまで、２２試合で２２打点と驚異的なペースで打点を挙げている。４月に限ると２０打点で、月間での打点記録は２００５年に今岡誠が記録した３３打点。その差はまだあるが、今季１試合５打点を記録した日もあることに加え、週明け２８日からは昨季５本塁打を記録した神宮球場での３連戦。得点圏打率・４７４と勝負強い男にとって、十分に狙える数字だ。

さらに４月は９本の二塁打をマーク。１９７４年に記録した、藤田平の１２本は完全に射程圏内に入っている。「（二塁打が多いのは）運がいい」と話すが、強烈な打球が外野を切り裂くのは、見慣れた光景だ。

この日は今季２度目の雨天中止。球場には姿を現さず、ほかの主力選手たちとともに一足早く帰阪。２４日も試合がなく、コンディションを整えるには貴重な時間になった。帰り際には「頑張ります」と表情を引き締めた佐藤輝。偉業達成に向け、まだまだ打ちまくる。