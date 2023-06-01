２３日午後１１時５３分ごろ、神奈川県と東京都で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北西部。震源の深さは約７０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・０と推定される。震度２を観測したのは、横浜市神奈川区、旭区、緑区、瀬谷区、川崎市川崎区と東京都渋谷区。神奈川県内では相模原市南区や横須賀市、平塚市、厚木市、山北町、箱根町など広い範囲で震度１を観測した。