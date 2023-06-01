中森明菜が1980年代に出演したNHKの音楽番組での数々のパフォーマンスがデジタルリマスターされ、Blu-ray BOXとして6月24日に発売される。収録楽曲数は全119曲にのぼる。【動画】期待高まる！119曲を収録する『中森明菜 80's Best Performance on NHK』予告編映像収録されるのは『NHK紅白歌合戦』『レッツゴーヤング』『ヤングスタジオ101』『第27回レコード祭歌謡大会』『アイドル大競演』『おもいっきりスタジオ101』などの