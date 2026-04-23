松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）が24日、開幕する。打倒サトミナ1番手として常に挙げられる梅川風子（35＝東京）。24年いっぱいでナショナルチームを引退し、昨年からガールズケイリンに専念。普通開催では負けなしの18Vを挙げた。ただ、ガールズグランプリでは4着。「昨年のグランプリから次のグランプリを見据えてと思った。平塚（25年ガールズグランプリ）が不完