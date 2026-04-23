全国競輪施行者協議会は23日、G1「第69回オールスター競輪」（8月11〜16日、松山）のファン投票中間集計結果を発表した。中間順位と票数は以下の通り。投票締め切りは5月10日。1位・真杉匠2870票2位・古性優作2810票3位・吉田拓矢2550票4位・新山響平2533票5位・郡司浩平2430票6位・深谷知広2361票7位・脇本雄太2216票8位・佐藤慎太郎2089票9位・松浦悠士1959票10位・嘉永泰斗1842票