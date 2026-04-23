◇パ・リーグソフトバンク4―3西武（2026年4月23日ベルーナD）ソフトバンクの先発・大津亮介はプロ4年目で自己最多の118球を投げる熱投。7回5安打1失点、9奪三振で今季3勝目を手にし「粘り強く投げられたと思う」とホッと息をついた。1点を先制してもらった直後の5回、1死二、三塁で西武・滝沢はスクイズの構え。大津の投球はワンバウンドとなり、ボールが逸れる間に三塁走者の平沢がホームイン（記録は本盗）。右腕に