4人組グループ・Aぇ! groupの4thシングル「でこぼこライフ」（6月17日発売）の「おそ松さん盤」ジャケット写真と特典絵柄が解禁された。【画像】メンバーが飛び出してきそう…Aぇ! group『でこぼこライフ』通常盤ジャケット同楽曲は、グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。同ジャケットは、映画ポスタービジュアルをもとに、数々の人気作品を手がけているスタジオぴえろ