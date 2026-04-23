武雄（たけお）温泉の歴史は非常に古く、神功皇后が朝鮮出兵の帰りに岩を突いたところにお湯が湧き出たという伝説が残っています。かつては剣豪・宮本武蔵や蘭学者のシーボルトといった歴史上の著名人もこの湯を楽しんだと伝えられており、古湯としての深い趣を感じさせます。泉質は弱アルカリ性の単純泉で、保温性に優れ、神経痛や疲労回復などに効能があるとされています。肌への刺激が少なく柔らかい湯ざわりは、世代を問わず愛