バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」を2026年4月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。2026年4月 第4週発売「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」(全5種・400円)「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」は、平成ギャルの間で流行したアイテム×サンリオキャラクターズのミニチャーム。懐かしい紐ストラップ仕様。○ラインナップハローキティ×インスタント