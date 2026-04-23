日焼けキティも登場!サンリオキャラの「平成ギャルチャーム」がかわいすぎる!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」を2026年4月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。
2026年4月 第4週発売「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」(全5種・400円)
「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」は、平成ギャルの間で流行したアイテム×サンリオキャラクターズのミニチャーム。懐かしい紐ストラップ仕様。
○ラインナップ
ハローキティ×インスタントカメラ
マイメロディ×スクールカバン
シナモロール×ガラケー
ハローキティ（日焼け）×ハイビスカス
クロミ×ミラー
ハローキティ×インスタントカメラ
マイメロディ×スクールカバン
シナモロール×ガラケー
ハローキティ（日焼け）×ハイビスカス
クロミ×ミラー
2026年4月 第4週発売「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」(全5種・400円)
「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」は、平成ギャルの間で流行したアイテム×サンリオキャラクターズのミニチャーム。懐かしい紐ストラップ仕様。
○ラインナップ
ハローキティ×インスタントカメラ
マイメロディ×スクールカバン
シナモロール×ガラケー
ハローキティ（日焼け）×ハイビスカス
クロミ×ミラー
ハローキティ×インスタントカメラ
マイメロディ×スクールカバン
シナモロール×ガラケー
ハローキティ（日焼け）×ハイビスカス
クロミ×ミラー