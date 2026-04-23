3人組グループ・NEWSの増田貴久が、28日発売の『装苑』6月号（文化出版局）に登場する。増田の連載「MFBB｣で、KIDILLのデザイナー・末安弘明氏との対談が掲載される。【写真】個性的なファッションで表紙を飾った中島セナ＆美絽今年で創刊90周年を迎えた同誌。今号では、日本から世界に拡散するファッションデザイナーたちの思考に迫った特集が組まれる。増田は、今春､ZOZOTOWNとのコラボレーションプロジェクトが決定し、フ