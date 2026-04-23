JR大阪駅前「グラングリーン大阪」南館にアジア初進出し、話題を集めるフード＆カルチャーマーケット「タイムアウトマーケット大阪」は23日、新たなフェーズに入るとし、5月以降にオープンする新店舗ラインナップ第1弾を発表シアt。【写真】DJミュージックも楽しめる空間…タイムアウトマーケット大阪タイムアウトマーケット大阪は、“街のいま”を編集し続けるフードマーケット。55年以上にわたって世界350都市以上の“都市の