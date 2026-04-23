ロッテは２３日、毛利海大投手、菊地吏玖投手、藤岡裕大内野手、上田希由翔内野手の出場選手登録を抹消した。この日、ロッテはオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）が雨天中止となった。パ・リーグではオリックスが大城滉二内野手が抹消。日本ハムの福島蓮投手、楽天の滝中瞭太投手が登録された。