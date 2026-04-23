全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・亀有のとんかつ店『とんかつ有馬』です。繊細な火入れで旨みも香りも◎な極上かつを生み出す近隣の住民に混ざり、タクシーで乗り付けてまで食べにくる人もいるという。都心のいわゆる名店や老舗じゃない。ここはマンガ『こち亀』の舞台、亀有なんです。「使うのは脂の甘みと肉の旨みのバランスがいい国産銘柄豚。2種の生パン粉を部位