記事ポイント第28回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテストの応募締切は2026年7月31日、WEBは23時59分まで、郵送は当日消印有効です。応募作品はA4判タテ向きで、「11月16日 いいいろ塗装の日」の文字を入れることが条件。デジタル作成は600dpi以上が必要です。最優秀賞は1作品に10万円分の商品券と表彰状、優秀賞は4作品に3万円分の商品券と表彰状が贈られます。日本塗装工業会が、第28回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテ